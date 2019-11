A ajuns Citu la Finante. Se pregateste de criza si pune la cale reorganizarea ANAF

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Cabinetului Orban sunt instalati marti in functii, in prezenta prim-ministrului Ludovic Orban sau a presedintelui Klaus Iohannis, iar dupa-amiaza sau in aceasta seara ar urma sa aiba loc si prima sedinta de Guvern, in principal pentru adoptarea OUG privind organizarea Guvernului si a ministerelor,…

- Miercuri este ultima zi de audieri in comisii a miniștrilor propuși in Guvernul Orban. Printre liberalii audiați miercuri se numara Bogdan Aurescu, propunerea pentru Ministerul de Externe, Catalin Predoiu, propunerea de ministru la Justiție și Lucian Bode, propunerea pentru Transporturi, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca are obiectii în legatura cu unii ministri propusi în Guvernul Orban, facând referire la Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, si la Nicolae Ciuca - propus la Aparare.

- "Si energia este economie si turismul este economie. Ape, paduri, mediu oarecum sunt un domeniu. La nivelul Consiliul UE exista formatiunea care este pe transporturi, infrastructura si comunicatii si noi unim infrastructura cu comunicatiile. Sunt lucruri normale. Nu avem patru ministere de Externe,…

- ​Liberalii încep de miercuri negocierile pentru susținerea noului guvern pentru care PNL are o schița care va fi pusa pe masa discuțiilor alaturi de programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban susține ca în primul rând trebuie stabilit daca dintre partidele care au susținut…

- „Presedintele a refuzat sa numeasca interimari, acum CCR l-a obligat sa numeasca de indata, cine este de vina oare? Acum sa se descurce ei. Amandoi sunt in afara Constitutiei, si presedintele si premierul, pentru ca au tot taraganat-o pana s-a ajuns aici. Premierul daca mergea la Parlament se rezolva…

- Premierul Viorica Dancila a trimis noi propuneri de ministri interimari presedintelui Klaus Iohannis. Dancila l-a propus pe Gabriel Les (Aparare) la Interne, Daniel Suciu (Dezvoltare) la Justitie, Eugen Teodorovici (Finante) in postul de vicepremier pe probleme economice si Nicolae Hurduc (Cercetare)…

