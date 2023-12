Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a afirmat sambata ca a atacat peste 400 de obiective in Fasia Gaza dupa expirarea armistitiului vineri, in timp ce guvernul enclavei palestiniene, condus de Hamas, a indicat ca loviturile au facut 240 de morti, relateaza AFP. Armata israeliana a afirmat sambata ca a atacat peste 400…

- Israelul si Hamas incep, vineri dimineata, un armistitiu de patru zile, iar militantii ar trebui sa elibereze, in cursul acestei zile, un prim grup de 13 ostatici, femei si copii israelieni, aceasta fiind prima pauza intr-un razboi care a devastat enclava asediata Gaza, scrie Reuters. Armistitiul trebuie…

- Armata israeliana inainteaza in Gaza mai repede decat era prevazut și asta face ca operațiunile sa fie din ce in ce mai complexe. Un tunel care trecea pe sub locuințele civililor din nordul Fașiei Gaza a fost distrus.

- Guvernul Hamas a declarat ca armata israeliana desfasura duminica seara 'bombardamente intense' in jurul mai multor spitale din nordul Fasiei Gaza, unde internetul si liniile telefonice au fost taiate cu putin timp inainte, transmite AFP.

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Armata israeliana pregatește cel mai puternic desant in nordul Fașiei Gaza, de la Razboiul de șase zile incoace. Generalii amenința ca vor urma atacuri pe mare, prin aer și pe uscat, pentru distrugerea rezistenței trupelor Hamas, ascunse in tuneluri. Liderii țarilor civilizate fac un pelerinaj la Tel…

- Armata israeliana a lovit vineri noaptea 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane și reședința unor agenți de rang inalt. Israelul transmite ca a ucis un comandant al unitații militare speciale „Nukhba” a Hamas.

- Continua conflictul Israel-Hamas, izbucnit sambata. Armata israeliana a decis sa evacueze toți locuitorii din jurul Fașiei Gaza. Aproximativ 900 de romani așteapta sa se intoarca in țara din zona afectata de razboi.