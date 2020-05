993 de persoane din sistemul medical vor primi stimulentul de risc, în județul Brașov Autoritațile jduețene a definitivat lista cu personalul medical care va primi stimulentul de risc de care beneficiaza personalul implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID- 19. Astfel, potrivit informațiilor de la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Brașov, bonificația in valoare de 2.500 de lei, promisa la inceputul pandemiei de autoritațile centrale, va fi primita pentru luna aprilie de catre 993 de persoane din cadrul unitaților de primiri urgențe, serviciilor de ambulanța, direcțiilor de sanatate publica, dar și rezidenți… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

