Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in municipiul Chișinau, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 45,20% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 34,17și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in Balți, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Renato Usatii. Acesta a acumulat 50,38% din numarul total al alegatorilor care au votat in aceasta regiune a țarii. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 29,48% și…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Calarași, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 44,46% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 27,07% și pe poziția…

- Astazi in Republica Moldova au avut loc alegeri prezidentiale. Va prezentam primele rezultate preliminare ale scrutinului.(UPDATE 22:45) Rezultate preliminare dupa procesarea a 1.421 de procese verbale:Igor Dodon – 36,40% Maia Sandu – 30.83%Renato Usatii – 16.

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova 2020 urmeaza sa aiba loc la data de 1 noiembrie 2020. Acesta este al doilea scrutin la care președintele Republicii Moldova este ales prin vot direct de catre populația țarii dupa ce, prin decizia Curtii Constitutionale din 4 martie 2016,…

- Igor Dodon este favoritul alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. De aceasta este convins analistul politic Igor Volnițchi. In cadrul unei emisiuni TV, acesta a mai spus ca Maia Sandu va ajunge in turul doi, insa ar putea aparea și surprize din partea lui Andrei Nastase, ori Renato…

- Igor Dodon, și lidera PAS, Maia Sandu, ar urma sa lupte in turul doi al alegerilor prezidențiale. Asta arata un sondaj realizat de compania Date Inteligente. Potrivit datelor prezentate astazi, pentru Dodon ar vota 36,3% din populație, pentru Maia Sandu 31,9%. Ilan Șor ar acumula 11,2%, Renato Usatii…