- Fostul gimnast Marian Dragulescu, detinatorul a opt titluri de campion mondial, este invitatul special al concursului "Doneaza o carte pentru copii", ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani in municipiul Sfantu Gheorghe, potrivit Agerpres.Potrivit organizatorilor, competitia va reuni gimnasti…

- 983 de copii cu varste intre 3-6 ani și 98 parinți, din 10 de comunitați defavorizate din județul Covasna, sunt beneficiari ai programului „Start in educație” – cel mai amplu proiect de educație timpurie din Romania. In timpul acțiunilor desfașurate, atat copiii cat și parinții lor s-au bucurat de suportul…

- Ana Maria Barbosu va participa la concursul de la individual compus dupa ce s-a clasat a 9-a in calificari; la barna este prima rezerva iar la paralele a treia rezerva Romania a ocupat locul 5 in concursul pe echipe la Campionatul European de gimnastica artistica de la Antalia, in Turcia, și s-a calificat…

- Un obicei foarte popular, care s-a amplificat in ultima vreme capatand aspecte noi, are loc pe data de 1 aprilie cand ne amuzam cu ocazia Zilei pacalelilor. Nu doar la noi are tradiție, ci pe intreg Mapamondul fiind cunoscuta si ca April Fools’ Day (Ziua nebunilor), cand multa lume incearca sa…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc astazi, 27 martie 2023, de la ora 19.00, un recital de pian extraordinar la patru maini cu titlul „Portrete Muzicale”, sustinut de Corina Ibanescu – discipolul celebrului pianist și dirijor…

- Ziua Internaționala a Francofoniei a fost sarbatorita cu bucurie și de elevii Colegiului Național „Mihai Viteazu” din Sf. Gheorghe, Covasna. Manifestarea evenimentului se desfașoara pe o perioada de peste doua saptamani, ca urmare a multitudinii de activitați atractive sugerate atat de doamnele profesor…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc miercuri, 22 martie a.c., de la ora 19.00, un concert cameral de excepție cu titlul „Omagiu Franz Schubert” sustinut de Alina Nauncef – violonista in partida I. de vioara a Filarmonicii din…

- „Saptamana culturala”, organizata in fiecare an in preajma Zilelor Sfantu Gheorghe, va incepe pe 23 aprilie a.c, cu un concert vocal-simfonic sustinut de 170 de artisti, care vor interpreta „Requiemul” de Giuseppe Verdi, au anuntat joi, organizatorii. Directorul interimar al Casei de Cultura „Konya…