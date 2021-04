92% dintre bulgari trăiesc în case construite înainte de 1990 Majoritatea bulgarilor – 92%, locuiesc în case construite înainte de 1990, iar aproape trei sferturi - 70,1%, au fost construite în perioada 1961 – 1990, dupa cum arata cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica de la Sofia, citate de Duma.bg.

Înainte de 1961, au fost construite 21,9% din locuințe, iar dupa 1990 - 7,9% din acestea. 26,7% dintre familii au garaje - 23,3% în orașe și 36,9% în sate.

92,2% din familiile din Bulgaria au propria casa în 2020, iar 4,1% folosesc o casa fara a plati chirie. 3,7% din familii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul a ajuns la Judecatoria Sector 1 la sfarșitul lunii martie. Bogdan Florin Mardale, fost consilier personal al președintelui Institutului Național de Statistica pe cand avea 20 ani , l-a lovit cu mașina pe un agent care-l atenționase ca a parcat intr-o stație de autobuz pe 29 noiembrie 2020. Procurorii…

- „Rusia nu face nimic ilegal pe teritoriul Bulgariei!” - afirma ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova. Ea spune ca în ultimii ani s-a revenit la bune relații bilaterale între Moscova și Sofia, însa acum, pe fondul intensificarii isteriei antirusești…

- Economia Bulgariei s-a contractat cu doar 4,2% în 2020 comparativ cu prognoza de 4,9% a Comisiei Europene, arata datele preliminare ale Institutului Național de Statistica de la Sofia, relateaza Euractiv.Produsul Intern Brut al Ungariei a scazut la 60,6 miliarde de euro în 2020 în…

- Anunțul facut de un oficial din domeniul sanatații, citat marți de site-ul local Novinite , vine intr-un moment in care autoritațile de la Sofia incearca sa convinga cat mai mulți cetațeni sa renunțe reticența și sa se imunizeze. Din luna martie, Sofia va avea suficiente doze de vaccin astfel incat…

- Volumul de locuințe a caror construcție a fost terminata in Capitala, acum apartamente de vanzare in București , in primele noua luni din 2020, depașește cu aproape 10% numarul locuințelor livrate in intregul an 2019, cand a fost stabilit un record abosolut al ultimelor trei decenii, conform Institutului…

- Ninsorile abundente și vantul puternic au creat dificultați serioase și pe șoselele din Bulgaria. Autoritațile le-au cerut cetațenilor sa evite deplasarea daca nu este absolut necesara. Circulația intre Veliko Tirnovo și Sofia a fost intrerupta din cauza unui accident in care au fost implicate trei…

- Bulgaria renunța la construcția celei de-a doua centrale nucleare la Belene, cu ajutor rusesc, pentru un nou reactor la Kozlodui Guvernul bulgar a decis miercuri sa dea prioritate construirii unui nou reactor la actuala centrala nucleara de la Kozlodui, abandonand de facto proiectul celei de-a doua…