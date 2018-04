Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, mai mulți politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul “legume fructe” in municipiul Craiova. Oamenii legii au controlat 12 ...

- Politistii din Alba au efectuat sase perchezitii la Cugir si au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. Au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool. Pe 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Alba au efectuat…

- V.S. Zeci de kilograme de fructe și alte zeci de kilograme de legume confiscate ieri de polițiștii locali ploieșteni din cadrul Serviciului Control Comercial vor ajunge hrana pentru animalele de la Gradina Zoologica de la Bucov. In urma unei acțiuni desfașurate ieri dimineața, polițiștii locali ploieșteni…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat aproape 200 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. Au fost instituite masuri asiguratorii in valoare…

- Un barbat de 26 de ani este cercetat pentru contrabanda dupa ce a fost prins de politisti avand asupra sa o mie de tigarete netimbrate. Oamenii legii l-au legitimat pe tanar pe strada Morilor din Lugoj. Barbatul nu le-a putut spune acestora de unde avea marfa insa se presupune ca individul oferea tigarile…

- Autorul jafului comis in noaptea de vineri spre sambata la o casa de pariuri din centrul Craiovei a fost identificat de polițștii craioveni, care au descins la locuința acestuia. Este vorba despre un barbat in varsta de 24 ani, iar oamenii legii vor sa gaseasca acum cei 7.000 lei pe care i-a luat,…

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.La data de 22 februarie a.c., politistii Sectiei…

- La aceasta ora, polițiștii Secției 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furturi din auto. La data de 27 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt.…