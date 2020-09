Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- Românii care și-au schimbat reședința și au scos o viza de flotant dupa data de 4 septembrie vor putea vota la alegerile locale în noua localitate de reședința pe listele suplimentare, a decis joi Biroul Electoral Central, completând practic decizia luata luni care aparent interzicea…

- Astazi, 24 august, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Instituția Prefectului – Județul Argeș informeaza ca situația epidemiologica se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane ieșite din carantina: 1493 -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica):…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele partidului, premierul Ludovic Orban. ‘Am luat decizia de a convoca Biroul Politic National al PNL sambata dimineata pentru a definitiva toate candidaturile’, a spus luni Orban,…

- 89 de cazuri noi de COVID-19 in Argeș, in ultimele 24 de ore. Marți erau 2176 de persoane diagnosticate pozitiv, astazi, numarul acestora a ajuns la 2265. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate…

- Ludovic Orban a declarat, duminica seara, la B1TV, ca ne confruntam cu un bombardament de fake-news, iar mitingul din Piața Victoriei ”nu a aparut din senin”, ci ca ”a fost pregatit”: ”Ne confruntam cu campanie foarte ciudata. Este un bombardament de informatii false, negationistii, cei care neaga…

- Premierul Ludovic Orban a aratat ca legea carantinarii si izolarii a fost modificata de majoritatea PSD, Pro Romania, ALDE la Camera Deputatilor, sustinand ca social-democratul Robert Cazanciuc isi critica practic colegii de partid pentru aceasta forma a actului normativ. "Legea care este in dezbatere…

- Candidaturile pentru alegerile locale prevazute pentru 27 septembrie pot fi depuse si în format electronic. De asemenea, va exista o singura lista de sustinatori pentru primar si consilieri locali si una pentru consilierii judeteni si pentru presedintele consiliului judetean, iar sustinerea pentru…