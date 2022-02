Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a lunii ianuarie va aduce primul meci oficial din acest an pentru CS Minaur, in deplasare, cu CSM Alexandria. Jocul de maine va conta pentru etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor, fiind un joc disputat in devans. Baieții antrenați de Alexandru Sabou iși doresc victoria in acest meci, fiecare punct…

- Social Ce-i scriau alexandrenii domnitorului Alexandru Ioan Cuza in 1859 / Scrisoarea in original, la Muzeul Județean Teleorman ianuarie 20, 2022 10:35 Muzeul Județean Teleorman pastreaza in original scrisoarea de felicitare, din data de 9 februarie 1859, adresata domnitorului Alexandru Ioan Cuza…

- Fie ca abia inveți sa conduci sau cineva și-a deschis portiera mașinii și a zgariat-o pe a ta, nu-ți face griji. Iți dezvaluim un truc in aparența banal cu pasta de dinți, dar care face minuni cu zgarieturile superficiale de pe vehiculul tau. Astfel nu vei mai fi nevoit sa vopsești mașina și, deci,…

- Compania Nationala de drumuri CNAIR a desemnat vineri castigatorul slicitatiei pentru achizitia studiului de fezabilitate necesar constructiei Drumului de Mare Viteza Bucuresti - Alexandria, contract in valoare de 16,122 milioane de lei fara TVA.

- Social Toate localitațile din Teleorman au rata de incidența COVID sub pragul de 3.5 la mie decembrie 21, 2021 11:57 Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Teleorman privind rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele doua saptamani, in județ…

- Care sunt punctele extreme ale Romaniei reprezinta una dintre lecțiile de la geografie din școala primara. Iata care sunt localitațile extreme de la granițele țarii noastre:Care sunt punctele extreme ale RomanieiPunctele extreme ale Romaniei la nord - punctul extrem al Romaniei il reprezinta localitatea…

- MedLife a derulat un nou studiu pe baza de secvențiere pentru varianta Omicron, in contextul raspandirii la nivel european a tulpinii sud-africane a coronavirusului. MedLife a reluat procesul de secvențiere a genomului SARS-CoV-2 și anunța primele rezultate obținute in urma analizarii unui lot de 156…