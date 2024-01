9-12 ianuarie: Ședințe de distrugeri cu exploziv și de trageri cu armament, in poligonul Micești. Atenționari pentru locuitori Locuitorii din Alba Iulia sunt atenționați ca, in perioada 9-12 ianuarie, se executa distrugeri cu exploziv, material real și trageri cu armament in poligonul Micești. Le este recomandat sa evite accesul in vecinatatea zonei. Potrivit unui anunț al Primariei Alba Iulia, ședințele de trageri și distrugeri cu material exploziv sunt programate astfel: Marți, 9 ianuarie, […] Citește 9-12 ianuarie: Ședințe de distrugeri cu exploziv și de trageri cu armament, in poligonul Micești.…