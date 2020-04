Stiri pe aceeasi tema

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata, 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, in Romania. Numarul total a ajuns la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad.

- In aceasta seara a fost raportat un nou deces din cauza noului cornavirus. Este vorba despre un barbat de 75 ani, din judetul Iasi, internat si confirmat pozitiv in data 22 martie. Barbatul a murit in cursul zilei de astazi. El suferea de diabet zaharat complicat. Numarul deceselor din Romania din cauza…

- Miercuri a fost inregistrat inca un deces al unei femei din judetul Suceava, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Este vorba despre o femeie in varsta de 64 de ani, care initiat a fost internata in stare grava la Spitalul Județean Suceava, la sectia de Terapie Intensiva, unde a fost intubata. ...

- Trei persoane cu varsta de 73, 86 si 90 de ani au murit in Belgia din cauza noului coronavirus, potrivit unui bilant actualizat miercuri dupa-amiaza de Ministerul belgian al Sanatatii, relateaza AFP potrivit Agerpres. In aceasta tara, unde au fost detectate 314 cazuri de infectare cu Covid-19, ministrul…

- O deputata iraniana, recent aleasa in Parlament, a decedat sambata din cauza Covid-19, a indicat agentia Irna, care a anuntat moartea altor sapte politiceni sau lideri de la inceputul epidemiei in Iran, potrivit AFP.

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Panica in Italia, dupa ce doi oameni au murit și 30 au fost infectați cu noul tip de coronavirus. In nordul țarii au fost impuse restricții in viața publica. Crește alarmant și numarul de cazuri in Coreea de Sud: s-au dublat in doar 24 de ore.