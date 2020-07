88 de concurenți prezenți la startul Trofeului Râșnov powered by Total Dupa un debut de sezon dificil, afectat de pandemia globala, Campionatului Național de Viteza in Coasta Total iși intra treptat in drepturi, numarul de concurenți crescand de la etapa la etapa. Daca la Cheile Gradiștei și la Reșița au luat startul 57, respectiv 69 de piloți, lista de inscrieri pentru cea de-a treia etapa, Trofeul Rașnov powered by Total, eveniment susținut de NewsBv.ro, cuprinde nu mai puțin de 88 de nume. Runda de viteza in coasta de pe Valea Cetații, zona de la ieșirea din Rașnov spre stațiunea montana Poiana Brașov, a fost intotdeauna foarte populara, atragand un numar mare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

