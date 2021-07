840.000 lei pentru un teren în Copou „In Iasi, primul teren cu suprafata sintetica, fostul teren de zgura din Copou, a fost inaugurat pe 24 iulie 2006. De atunci au trecut aproape 15 ani, iar terenul sintetic, pus la dispozitia clubului emblema al Iasului, nu a mai suferit modificari. (...) Starea terenului s-a degradat, a intervenit uzura, fiind imperios necesare lucrari de modernizare a gazonului sintetic", se arata in caietul de sarcini aferent licitatiei. Potrivit sursei citate, terenul, care are acce (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

