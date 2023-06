82 de ani de la primul val de deportări sovietice din Basarabia și Bucovina de Nord Astazi se implinesc 82 de ani de la primul val de deportari sovietice din Basarabia și Bucovina de Nord. Potrivit informațiilor oficiale, in noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, cel puțin 25 de mii de persoane au fost deportate in cele mai indepartate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice. Unele surse indica insa o cifra de 30 de mii de deportați in primul val, transmite Radio Chișinau. Potrivit istoricilor, deportarile au vizat oamenii cei mai instariți, dar și cei care erau percepuți ca o amenințare la adresa regimului sovietic. Au fost țintiți in special intelectualii, pentru a distruge coloana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

