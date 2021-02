Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece romani utilizatori de Internet (39%) detin dispozitive inteligente pentru casa, la momentul actual, in timp ce opt din zece (80%) spun ca ar lua in considerare ajutorul unui robot umanoid in gospodarie, releva datele studiului "Digital Evolution: Connected Consumer Monitor".

- Circa 55,2% dintre romani vor sa se vaccineze impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 in acest an. Totodata, 54,8% cred ca imunizarea populației este soluția pentru oprirea pandemiei, arata sondajul realizat...

- Circa 46% dintre romani vor sa faca puna bani deoparte in acest an, procentul fiind in creștere comparativ cu 33% in 2020. Motivul pentru care aceștia vor sa-și limiteze cheltuielile se regasește...

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, spune ca peste 340.000 de persoane s-au inscris pentru a fi vacciante. Mai mult de 340.000 de romani s-au inscris in etapa a doua a campaniei. Programarile au fost facute din 15 ianuarie pana in prezent. „La acest moment, din data…

- Aproximativ 76% dintre romani folosesc retelele sociale cel mai mult pentru a urmari postarile prietenilor, iar cele mai comune activitati facute de romani pe acestea sunt urmarirea prietenilor si reactionarea la postari cu like-uri, "inimi" sau alte reactii, reiese din rezultatele unui studiu de…

- Peste 80% dintre romani spun ca iși vor petrece primul Craciun in pandemie acasa, conform unui sondaj online realizat la nivel național prin Ivox, la comanda Provident, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, doar 14% dintre repondenți au spus ca vor merge la parinți sau bunici, in timp ce puțin peste…