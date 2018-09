8 ponturi despre cum sa-ti scrii cel mai bun CV, pe care nu le-ai aflat pana acum

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi debuteaza prima ediție a Ligii Națiunilor, organizata de UEFA, o competiție care permite naționalelor din Europa o perspectiva mai buna asupra Campionatului European din 2020, de la o plasare intr-o urna mai buna pana la calificarea directa la turneul final. Așadar, aceasta competiție, reprezentand…

- Cu toate ca ne aflam in plin sezon estival, aceasta perioada ne aduce in atenție o oferta fotbalistica la a carei consistența contribuie duelurile programate in preliminariilor competițiilor europene. Zeci de dueluri care promit spectacol și multe goluri așteapta sa fie analizate in fazele, iar noi…

- Pepe nu va avea baiatul pe care și-l dorește. Cantarețul de 38 de ani a spus in repetate randuri ca vrea un frațior pentru fetițele lui, dar ca treburile astea nu se pot programa și ca se va intampla cand va vrea Dumnezeu … Iata insa ca Dumnezeu n-are de-a face cu asta. Raluca, soția lui, a decis ca…

- Dungeons & Dragons este un joc de masa ce implica asumarea rolurilor unor personaje fictive si poate fi jucat de catre doi sau mai multi participanti. Acesta a fost conceput de catre americanii Gary Gygax si Dave Arneson si a fost publicat pentru prima data in anul 1974. Ideea de baza este derivata…

- Pentru cine nu știe, aceasta suma destul de piperata pentru mulți nu este o cheltuiala propriu-zisa, ci o investiție intr-o competiție la poker, in formatul cel mai popular, "Texas hold'em no-limit", in urma careia circa 12 jucatori ramași din cei 100 de participanți iși vor imparți fondul de premii,…

- Andra și Maruța iși fac fiul actor? Este o ipoteza care prinde contur, deși David are doar 7 ani. Puștiul deja uimește cu talentele sale artistice, iar parinții se vad nevoiți sa faca planuri de viitor care sa se potriveasca veleitaților lui. Nu era greu de imaginat, cu mama, unchiul și matușa cantareți…

- Asadar, se stie limpede si la Bruxelles ca madam Dancila este doar marioneta, iar manuitorul ei este Dragnea. Prestatia si prestanta doamnei Dancila au intrat in bancurile romanilor. Prim ministreasa apare ca un fel de Bula feminin alaturi de diverse alte blonde. Doar un exemplu: Se zice ca o blonda…

- Animați de sloganul „Sa ne recuperam trecutul”, membrii Episcopiei Greco-Catolice de Oradea și-au propus sa recupereze și sa-și reconstituie patrimoniul mobil confiscat, instrainat sau distrus in perioada comunista. „Exista obiecte, inscrisuri, documente ale istoriei noastre. Trebuie doar…