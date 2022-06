Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei a dispus verificari dupa ce, la finalul Festivalului Saga, un politist, aflat in concediu de crestere a copilului, a fost gasit intr-o cabina de toaleta impreuna cu o alta persoana, avand o punga cu o substanta de culoare alba si o sticluta cu un lichid incolor. Politistul a fost testat…

- Intr-o epoca in care casele sunt din ce in ce mai mici și, prin urmare, și baile odata cu ele, intrebarea care se pune in mintea multora este cum sa faceți ca spațiile mici sa para mai mari. Cu siguranța, puțini dintre noi au luxul unei case mari, daramite al unei bai somptuoase. Nu exista nimic mai…

- COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb, senator PNL Alba: M-am asigurat ca, prin varianta adoptata astazi a Legii Offshore, statul și cetațenii romani sunt principalii beneficiari ai rezervelor de gaze din Marea Neagra Adoptarea Legii Offshore este un moment istoric pentru Romania. Aceasta lege deblocheaza…

- Direcția Silvica Vrancea organizeaza o licitație publica pentru a vinde la cel mai bun preț muguri de brad, molid și pin. Tipul de licitație este publica, in plic inchis și va avea loc la sediul Direcție Silvice Vrancea, in data de 28 aprilie, ora 11. Ofertele și documentele pentru preselecție pot fi…

- Amanarea ratelor la banci: cat va crește rata la credit daca se alege amanarea plații. Costuri suplimentare Guvernul ia in calcul varianta amanarii ratelor la banci pentru romani, ca masura in contextul situației de criza. Aceasta a fost agreata și de reprezentanții bancilor. Este insa o soluție de…

- Simptomele XE, noua varianta de OMICRON. Avertismentul OMS: ar putea fi cea mai contagioasa din istorie OMICRON XE este cea mai recenta varianta de coronavirus care a fost detectata de oamenii de știința. Omicron XE este o tulpina recombinanta de coronavirus, ceea ce inseamna ca este un hibrid mutant…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, joi, la Hunedoara, ca anul trecut si anul acesta, Guvernul a alocat 34 milioane de lei pentru finalizarea barajului Mihaileni, de pe raul Crisul Alb, care a inceput in urma cu 36 de ani, informeaza News.ro . Tanczos Barna a precizat ca in ultimii doi ani…

- Au trecut mai bine de 24 de ore de la primul derbi din play-off-ul ediției 2021-2022 al campionatului Ligii a II-a de fotbal, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, incheiat cu o remiza alba, scor: 0-0, dar am preferat sa fac comentarii „la rece”, ci nu „la cald”, mai ales ca am fost, sa…