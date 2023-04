Stiri pe aceeasi tema

- Romii din noua localitati ale judetului Brasov sarbatoresc, astazi, Ziua Internationala a Romilor , prin actiuni educationale si culturale. Ziua Internationala a Romilor este sarbatorita de comunitatea internationala, anual, la 8 aprilie, in cinstea recunoasterii culturii, istoriei si drepturilor milioanelor…

- O femeie ce avea un copil mic cu ea a forțat ușile unei ieșiri de urgența și a fugit pe caile de rulare ale Aeroportului Otopeni, din Romania, pentru a incerca sa prinda un avion Tarom ce se pusese deja in mișcare, scrie hotnews.ro .

- Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 și o creștere a numarului tranzacțiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la puțin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Nationala masculina de tenis a Romaniei va avea drept adversara reprezentativa Taiwanului in partida din Grupa Mondiala I a Cupei Davis, programata, pe teren propriu, pe 15-16 sau 16-17 septembrie, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata, joi, 9 februarie, la Londra. Castigatoarea va accede in faza…

- O noua lovitura incasata de catre Simona Halep. Totul s-a intamplat in plin scandal legat de dopaj. Vezi AICI ce a pierdut cea mai buna jucatoare de tenis din Romania, dar si ce face Simona inaintea verdictului... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ziua Culturii Naționale, sarbatorita pe 15 ianuarie, este cea mai importanta din calendarul evenimentelor organizate de Institutul Cultural Roman (ICR). Filiala din Londra o va marca dupa patru zile, din cauza programului directoarei, actrița Catinca Maria Nistor, susțin mai mulți angajați ai instituției. …

- Fostul rege al Greciei Constantin al II-lea, care a domnit inainte de restaurarea Republicii in 1974, a murit marti, 10 ianuarie, la Atena, la varsta de 82 de ani, a anuntat postul public elen de televiziune ERT, preluat de France Presse și citat de agenția News.ro.Fostul suveran „a murit (...) in urma…