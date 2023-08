72 de ani de activitate la Muzeul de Istorie Turda

Stiri pe aceeasi tema

- In periplul sau prin Romania, liderul AUR, George Simion a vizitat doua obiective din localitatea noastra, Salina Turda și Muzeul de Istorie. Despre Salina Turda, George Simion a spus ca este un loc foarte frumos, foarte bine organizat pentru vizitatori și ii indeamna și pe alții sa viziteze astfel…

- Atelierele creative continua și pe perioada verii la Muzeul de Istorie Turda. Mai mulți copii din Aiud au primit informații despre istoria și cultura locala . Practic trei instituții au fost angrenate in procesul educațional: Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Muzeul de Istorie Turda și Muzeul…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, Primarul Municipiului Turda aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat…

- PMP Turda a ieșit din nou pe teren pentru a surprinde modul in care sunt executate lucrarile la nivelul Municipiului Turda. De aceast data, PMP Turda a surprins intr-un video cum muncitorii s-au intors pe strada Macilor, acolo unde a fost turnat asfaltul de curand, pentru a sparge din nou drumul, din…

- PMP Cluj a organizat astazi o conferința de presa, unde au fost prezenți și Adrian Nap (președinte PMP Turda) și Cristian Felezeu. Alaturi de ei au fost prezenți: Eugen Tomac (președinte PMP), Vasile Cristi Lungu (președinte PMP Cluj), Ovidiu Calin Cosma (consilier județean PMP) și Ionuț Simionca (secretar…

- USR Turda abordeaza din nou atat in mediul online, cat și in fața Consiliului Local problema pierderilor in rețeaua de apa a orașului, pierderi pe care turdenii le platesc. In ședința Consiliului Local de joi, 29 Iunie 2023, s-a solicitat acordarea unui mandat primarului Matei pentru a vota indicatorii…

- In ședința Consiliului Local de astazi, 29 Iunie 2023, printre proiectele supuse votului s-a numarat și perfectarea protocolului și preluarea Cinematografului Fox, impreuna cu terenul și bunurile mobile aferente in domeniul public al Municipiului Turda și administrarea Consiliului Local al Municipiului…

- O veste șocanta ar fi tulburat puțin apele in Primaria Turda, deoarece STP Alba ar fi pus sechestru asigurator pe acțiunile Salinei Turda, dar și pe parțile sociale ale Municipiului Turda, la compania publica de transport TUP. Potrivit Politica și Putere, Societatea de Transport Public Alba Iulia printr-un…