7 trucuri care-ti vor prelungi durata de viata a laptopului Atunci cand iti vezi visul implinit, cel de a intra in posesia unui laptop de ultima generatie sau cel putin, laptopul nevoilor tale, vei face orice ca sa te bucuri de acesta cat mai mult timp. Sau cel putin atat cat sa simti ca acesta si-a meritat pe deplin investitia. Cu atat mai mult cand inflatia nu vine in prezent cu o viziune promitatoare care sa-ti ofere posibilitatea prea curand sa reinvestesti intr-un altul. Poti apela la mai multe trucuri sau sfaturi practice menite sa-ti indeplineasca aceasta solicitare, iar cateva dintre ele le vom descrie pe larg in randurile urmatoare. Hai sa le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

