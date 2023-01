7 tipuri de manichiura in trend in 2023 Și atunci cand vine vorba despre unghii, trend-urile sunt in continua schimbare. Specialiștii in domeniu au stabilit deja cum va arata manichiura la moda in 2023. Unele femei vor opta pentru manichiuri indraznețe, in vreme ce altele vor prefera unghiile ceva mai… cuminți. Vezi in continuare 7 tipuri de manichiura in trend in 2023! Unghii in nuanțe metalice Unghii de papușa Barbie Lacuri de unghii laptoase Roșu aprins French in culori Dungi și carouri Manichiura 3D The post 7 tipuri de manichiura in trend in 2023 appeared first on ADPM .