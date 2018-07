7 tipuri de genti de dama la moda in sezonul de vara 2018! Genti, posete, clutch-uri spatioase si elegante, oricare dintre ele sunt iubite de femei nu numai pentru utilitatea lor, ci si pentru frumusetea si diversitatea acestora.



Iata principalele tendinte ale modelelor de genti dama la moda in sezonul de vara 2018, pe care le poti lua in considerare. Acestea sunt in cele mai neobisnuite forme, culori si materiale.



1. Forma semicirculara



O geanta rigida cu o linie semicirculara a bazei nu este numita accidental o geanta in forma de sa. Forma sa a fost inspirata de istorie, fiind cea mai convenabila pentru calarie.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mintea femeilor, o garderoba perfect organizata și aranjata este esențiala și un scop de indeplinit. Sunt impatimite ale lumii fashion pentru care nu va exista niciodata suficienta incalțaminte, nu atat de multa incat alegerile sa fie realizate de fiecare data fara a sta prea mult pe ganduri. ...

- Tendintele in moda vor fi intotdeauna in vizorul celor care doresc sa se evidentieze in multime. Rolul pe care il joaca incaltamintea intr-o tinuta este unul deosebit de important si considerat atat in randul reprezentantelor feminine, cat si a celor masculini - o carte de vizita. Asadar, daca vrei…

- AOC anunța lansarea seriei G1 prin trei noi monitoare curbate C24G1, C27G1 și C32G1, cu un display care variaza între 23,6” inch (59,94 cm), 27” inch (68,58 cm) și 31,5” inch (80,01 cm). Design-ul cu elemente de culoare roșie și curbarea accentuata a monitoarelor (de…

- Vara anului 2018 aduce in atenția pasionatelor de frumos noi tendințe in materie de par, fapt pentru care specialiștii va recomanda sa uitați tot ce știați pana acum. Stilistul Adrian Perjovschy a dezvaluit, insa cateva trucuri pentru a-ți pastra parul frumos și sanatos in acest sezon.

- Sezonul capsunilor e în toi asa ca acum e cel mai bun moment pentru a te bucura de fructele dulci, zemoase si extrem de gustoase. Daca vrei sa slabesti, capsunile sunt ideale pentru o dieta echilibrata si sanatoasa. Capsunile, o sursa de vitamine si antioxidanti Cu un…

- „Datorita faptului ca incepe sezonul estival, am decis suplimentarea curselor Dorobanti – Arad de la una, la trei curse, de luni pana vineri, si introducerea a cate doua curse suplimentare in zilele de sambata si duminica. Aceasta modificare a programului de circulatie va insuma 100 km/zi traseu efectiv,…

- Axis Communications anunta lansarea AXIS T61, un produs ce permite activarea functionalitatii audio si a porturilor de intrare/ iesire digitale pe camerele de retea Axis care nu beneficiaza de aceste caracteristici direct din fabrica. Prin aceasta lansare, Axis ofera o solutie flexibila si accesibila…