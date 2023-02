7 persoane au ajuns la spital, în urma accidentului din Valea Bogății In aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 13, Brașov-Rupea, la ieșirea din localitatea Maieruș, in zona Valea Bogații, s-a produs un accident de circulație. Polițiștiii rutieri sosiți la fața locului au stabilit ca este vorba despre un autovehicul al carui conducator a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un cap de pod. In […] Articolul 7 persoane au ajuns la spital... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

