7 lucruri pe care trebuie sa le bifeze Guvernul Orban pentru a avea sanse in 2020

- Dupa consultarile avute cu reprezentanții partidelor parlamentare, președintele moldovean Igor Dodon a afirmat ca in acest moment nu exista șanse pentru crearea unei majoritați parlamentare stabile.

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban continua miercuri in comisiile parlamentare. Este a doua si ultima zi de audieri. Marți, opt dintre miniștri propuși sa faca parte din noul Cabinet au fost audiați. Șapte au primit aviz favorabil, iar singurul vot negativ l-a primit Florin Cițu, propus…

- La Parlament sunt in plina desfasurare audierile candidatilor propusi pentru posturile de ministri in cabinetul Orban. Opt candidati sunt asteptati astazi sa raspunda intrebarilor senatorilor si deputatilor din comisiile de specialitate reunite. Primul audiat este Ioan Marcel Bolos, candidat la functia…

- Ziarul Unirea Miniștrii propuși incep de azi sa vina in fața comisiilor parlamentare: Cum arata calendarul audierilor Conducerea Parlamentului a decis luni ca audierea ministrilor propusi in Guvernul Orban sa aiba loc marti si miercuri, in comisiile parlamentare, intre orele 9.00 si 15.00. Potrivit…

- Se adacește incertitudinea in ce privește Guvernului lui Ludovic Orban, care pare sa piarda teren cu fiecare zi. Ultima zi de negocieri in vederea susținerii unui Executiv PNL aduce mare neliniște in randurile partidului. Refuzul categoric al Pro Romania de a susține Guvernul Orban il aduce pe premierul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, ca sunt sanse serioase ca Guvernul Orban sa treaca in saptamanile care urmeaza si a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va lua o decizie in privinta sustinerii noului Executiv numai dupa ce vor fi depuse programul de guvernare si lista cu propunerile…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand, prin votul partidelor parlamentare, se decide daca PNL trece la guvernare sau daca Guvernul PSD, dat jos prin moțiune de cenzura, iși prelungește interimatul. Ludovic Orban este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, din 15 octombrie, și are la dispoziție…