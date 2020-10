7 filme horror de văzut de Halloween pe Netflix și HBO Go Se apropie Halloween-ul deci e un moment bun sa vezi un film horror mai ales ca pandemia a închis localurile și odata cu ele și party-urile tematice.



Indiferent ca ești un fan al genului, îți place Halloween-ul, sau doar vrei un film bun de vazut în perioada asta în care opțiunile de petrecere a timpului liber sunt tot mai limitate din cauza pandemiei, uite cinci filme bune pe care le poți vedea online.



Ready or not (2019) - HBO Go



O proaspata mireasa descopera rapid ca socrii ei încearca sa o omoare din cauza unui blestem antic care amenința… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Dumbo" este un film de animatie lansat pe 23 octombrie 1941 in Statele Unite, produs de Walt Disney, si regizat de Ben Sharpsteen. "Dumbo" este bazat pe povestirea omonima a Helen Aberson si Harold Pearl. Este al 4 lea film din seria de filme animate Disney, serie care a inceput in 1937 o data cu Alba…

- Filmul ''The War With Grandpa'', lansat in acest weekend in Statele Unite, a obtinut incasari de 3,6 milioane de dolari la box-office-ul nord-american din 2.205 de sali de cinematograf, fiind in acelasi timp criticat pentru lipsa de originalitate si de umor, relateaza Reuters care citeaza…

- Mai multe filme horror au fost interzise de-a lungul timpului, din cauza conținutului explicit sau al capacitații de afectare a spectatorilor. Ce pelicule de groaza au fost retrase complet de pe internet și in ce zone aceasta decizie este oficiala?

- Filme realizate de doi dintre cei mai celebrati autori contemporani, Thomas Vinterberg si Naomi Kawase, ambii prezenti in selectia din acest an a Festivalului de la Cannes, vor putea fi vazute in deschiderea celei de-a 11-a editii a Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 23…

- Cea mai horror padure din lume este in Romania! Este o padure invaluita in legende și este situata la mai puțin de cinci kilometri de centru municipiului Cluj-Napoca. Ea ii fascineaza pe turiștii dornici de o plimbare, dar și de aventura. Cea mai horror padure din lume e in Romania! Publicații din Statele…

- Astazi, 8 septembrie, va fi difuzat in premiera absoluta documentarul „Dor de casa”, in regia Dianei Vlas. Pelicula va incheia saptamina proiectului „Filme din Moldova online”. Filmul va putea fi vizionat la postul public de televiziune Moldova 1 și online pe trm.md, incepind cu ora 19:40. Filmul abordeaza…

- Cea de-a 16-a editie a Festivalului International de Film Bucuresti va fi deschisa joi, la Muzeul Taranului Roman, unde va fi proiectat in premiera "Pinocchio", in regia lui Matteo Garrone. Filmul multi-premiat va aduce publicului BIFF in povestea papusii de lemn ce prinde viata si a creatorului acesteia,…

- O adolescenta de 15 ani din Michigan se afla in inchisoare de 73 de zile, dupa ce un judecator a decis ca neprezentarea temelor online a fost o incalcare a conditiilor de eliberare conditionata, scrie Reuters. Tanara, numita de presa din SUA „Grace”, pentru a-i pastra anonimatul, fusese condamnata…