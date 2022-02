Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul devastator produs astazi la Iași a șocat ingtreaga țara! Șapte persoane au incetat din viața in urma impactului tragic, printre care și Constantin Pralea, șoferul care conduce o dubița. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru el, iar in urma sa, cele doua fetițe pe care le avea…

- Unchiul lui Radu Andrei, șoferul camionului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași, face dezvaluiri cutremuratoare. Tatal victimei se pregatește sa vina in țara, dupa ce ar fi aflat din presa de moartea fiului sau. La 26 de ani, șoferul va fi condus pe ultimul drum.

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, pune presiune pe Marius Croitoru și anunța posibilele plecari ale lui Racovițan, Edjouma și Ongenda. VIDEO Valeriu Iftime, interviu pentru GSP.ro: „Play-out-ul e similar cu retrogradarea! ” - Domnule Iftime, cum a fost cu echipa in cantonament?- Pentru…

- Doua persoane au murit, luni dimineața, in județul Bacau, dupa ce o mașina a intrat intr-un cap de pod, anunța Poliția Romana. Alte doua persoane au fost ranite, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului, iar mașina a lovit un cap de pod. Accidentul a avut loc pe DN 2G Bacau-Moinești, in localitatea…

- Mai puțin de jumatate de ora. De atat a fost nevoie pentru ca o campioana din Botoșani sa afle ca visul ei merge mai departe. ”Mi-a aratat ca este un om cu inima mare care chiar imi susține visul și care ma incurajeaza pe viitor”.

- Intrebat daca ar da curs unei oferte de la FCSB, antrenorul lui FC Botoșani, Marius Croitoru, a oferit un raspuns sincer. Croitoru, 41 de ani, o antreneaza pe FC Botoșani din 2019, timp in care a avut rezultate apreciate in Moldova. Nu de puține ori, tehnicianul a fost intrebat daca ar fi dispus sa…

- Manastirea Coșula a devenit unul dintre cele mai importante obiective turistice din județul Botoșani, dupa implementarea unui proiect de reabilitare in valoare de 15 milioane de lei din fonduri europene și adaugarea de noi construcții din fonduri guvernamentale in valoare de aproape 3 milioane de…

- Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB. Vicecampioana en-titre a invins, duminica seara, pe teren propriu , cu scorul de 3-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, in care a revenit de la 0-1. “A fost greu, foarte greu. O prima repriza in care am pus presiune pe adversar, am…