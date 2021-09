65% dintre copiii de până la 14 ani mănâncă dulciuri în fiecare zi. STUDIU 65% dintre copiii de pana la 14 ani mananca dulciuri in fiecare zi. STUDIU 65% dintre copiii de pana la 14 ani mananca dulciuri in fiecare zi. STUDIU Potrivit unui studiu recent, 65% dintre copiii pana-n 14 ani mananca dulciuri zilnic Bomboanele, ciocolata sau gogoșile ar trebui sa apara in meniu de cel mult doua ori pe saptamana, spun nutriționiștii. Pentru ca parinții nu țin cont de aceste recomandari, apar excesele, dovada ca obezitatea infantila a devenit o problema și in Romania. In teorie, un copil nu ar trebui sa manance dulciuri de mai mult de doua ori pe saptamana. In practica nu se intampla… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

