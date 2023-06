Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ucrainene au oprit ofensiva rusa spre orasele Kupiansk si Liman, din estul tarii, si avanseaza in sud, a declarat vineri, 23 iunie, un oficial ucrainean cu rang inalt din domeniul apararii, citat de News. ”Am avut batalii foarte aprige in directiile Kupiansk si Liman, dar soldatii nostri…

- Nu exista indicii ca Rusia se pregateste sa foloseasca arme nucleare, iar Statele Unite nu vad niciun motiv pentru a-si ajusta propria postura nucleara, a declarat vineri secretarul de stat Antony Blinken, citat de Reuters. Comentariile sale au fost facute dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat…

- Operațiune secreta ucraineana numita „Cutia Neagra” a cauzat Rusiei daune de 700 de milioane de dolari in perioada aprilie-mai a acestui an, a declarat luni, 5 mai, agenția de informații militare a Kievului, GUR.

- Rusia anuleaza editia de anul acesta a Salonului International Aerospatial MAKS, fiind pentru prima oara in ultimii 30 de ani cand acest eveniment nu va mai avea loc, transmite joi DPA, citata de Agerpres. Salonul aerospatial este organizat o data la doi ani, langa Moscova, incepand cu anul 1993. Editia…

- Combatanti rusi, opozanti ai presedintelui Vladimir Putin, care au organizat zilele trecute o incursiune armata din Ucraina in regiunea rusa Belgorod, au patruns 42 de kilometri in interiorul Rusiei, a declarat miercuri unul dintre liderii acestora, potrivit EFE, informeaza Agerpres. Operatiunea militara…

- Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, nu a participat duminica la festivitati nationale, in contextul in care starea sa de sanatate face obiectul unor speculatii, noteaza France Presse și Agerpres . Lukasenko, in varsta de 68 de ani, nu a fost vazut in public de marti, in ziua in care…

- Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare de prizonieri. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele