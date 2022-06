Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Franta sau Italia, guvernul spaniol a prezentat marti un proiect de lege impotriva risipei alimentare, ce prevede in special amenzi impotriva restaurantelor si supermarketurilor care arunca alimente, informeaza AFP. ‘Intr-o lume in care, din nefericire, foamea si malnutritia exista, aceste subiecte…

- Lunar aruncam la gunoi intre 400-670 RON, adica aproape 5000 de lei pe an, avertizeaza deputatul Bogdan Ivan Gruia. Acesta a depus un proiect de lege care sa reduca risipa alimentara. Risipa alimentara genereaza 8% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera – a punctat deputatul Bogdan Ivan Gruia.…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au scazut in luna martie pentru a noua luna consecutiv, insa Romania se numara printre putinele piete care au inregistrat cresteri ale inmatricularilor comparativ cu luna martie a anului trecut, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni…

- In luna februarie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -6.7% fața de februarie 2021, atingandu-se un nivel de 719.465 unitați. Pe primele doua luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 1.401.960 unitati, o scadere cu -6.4% fata de perioada similara din…

- SUA au infiintat un grup de lucru international pentru a vana si a pune mana pe bunurile elitelor si oligarhilor rusi, transmite BBC. Din acest grup fac parte Australia, Marea Britanie, Canada, Japonia, Germania, Franta, Italia si Comisia Europeana, potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA.…

- Asociația de tineret Together Romania organizeaza in Campina, in perioada 19-25 martie 2022, proiectul european multilateral “Education for a JOB”. Proiectul are ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea unor competențe și abilitați in ceea ce privește accesul tinerilor pe piața muncii. In proiect…

- Autoritațile italiene au confiscat vineri mega-iahtul oligarhului rus Andrey Melnichenko, potrivit unui comunicat al poliției financiare a Italiei, scrie CNN. In comunicat se transmite ca nava – numita „SY A” – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) și a fost dusa…