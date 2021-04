Vaccinul Johnson & Johnson anti-Covid sosește saptamina viitoare in Romania. Este vorba de un prim transport care consta in 60.000 de doze, a anunțat la Digi24, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Vaccinul Johnson & Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, va fi folosit cu precadere in cabinetele medicilor de familie, precum […] The post 60 000 de doze de vaccin Johnson & Johnson sosesc in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .