6 sfaturi esențiale pentru a redacta o scrisoare de intenție de impact Chiar daca majoritatea aplicațiilor pentru joburi se depun acum exclusiv online, acestea incurajeaza adaugarea unei scrisori sau unei declarații care sprijina cererea, majoritatea platformelor digitale oferind chiar un camp dedicat pentru astfel de documente. O scrisoare de intenție poate sa scoata in evidența o persoana care cauta un loc de munca in comparație cu alți candidați care omit acest camp. Din pacate, o mare parte dintre scrisorile de intenție sunt de fapt rescrieri de CV-uri care repeta aceleași lucruri la infinit, așadar, evita acest aspect daca dorești sa ramai pe lista candidaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Bradul impodobit aduce intotdeauna farmecul sarbatorilor de Craciun. Pentru a transforma aceste momente intr-o adevarata bucurie, iata cateva aspecte esentiale: - Fixeaza bine bradul, departe de sobe, radiatoare sau alte mijloace de incalzire; - Evita sa folosesti instalatii sau decoratiuni electrice…

- Fost premier și ministru de Finanțe și actual senator din partea PNL, Florin Cițu a moștenit de la parinții sai, in 2013, o suprafața de 75 hectare de padure in comuna Voineasa, din județul Valcea. Proprietatea asupra padurii este imparțita de Florin Cițu cu fratele sau, George, conform declarației…

- Sloturile, cunoscute si ca “pacanele” in Romania, sunt unele dintre cele mai populare jocuri de noroc in momentul de fata, fiind la mare concurenta cu pariurile sportive. Ele sunt foarte interesante, insa pentru a beneficia de o sesiune de joc cat mai placuta, este util sa cunosti cateva sfaturi in…

- Daca va fi invocat ca un dosar instrumentat electoral, ”Procesul de 1 miliard de euro pentru vaccinurile Covid” risca sa se transforme in procesul impotriva științei care a nascut vaccinul. Iar agenda alegerilor din 2024 sa mearga și mai mult in zona supranaturala.E foarte bine ca DNA investigheaza…

- Avem o prima confirmare a telefoanelor care vor primi primele actualizare la HyperOS, incepand cu primul trimestru din 2024. HyperOS este noul sistem de operare al companiei chineze, anunțat alaturi de seria de smartphone-uri Xiaomi 14, prima din lume echipata cu noile procesoare Snapdragon 8 Gen 3…

- Academicianul Leon Danaila, medic neurochirurg și cercetator, a facut o lista cu sfaturi pentru a avea un creier sanatos. „Incercați aceste metode pentru a va menține creierul in forma și a spori agilitatea mintala, indiferent de varsta!”, recomanda specialistul

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, transmite ca, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai bine asupra produselor pe care vor sa le cumpere si sa acorde…

- Majoritatea gospodinelor prefera sa prepare icrele in propria bucatarie, decat sa le cumpere din comerț. Evident ca sunt mai gustoase și mai sanatoase. Insa, exista un truc mai puțin știut, care te ajuta sa pastrezi mai mult timp icrele in frigider. Iata cate zile poți ține icrele in frigider, de fapt.…