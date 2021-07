O instalatie de lumini cu diametrul de 7 metri, reprezentand planeta Pamant, va fi expusa timp de zece zile in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe, unde autoritatile locale vor amenaja pentru aceasta perioada mai multe spatii de relaxare si distractie. Lucrarea, intitulata Gaia, este o replica fidela a Pamantului si a fost realizata de […] Articolul 560 de kilometri in zece zile pe bicicleta tandem, la Sfantu Gheorghe, in umbra unei inedite lucrari de arta apare prima data in Mesagerul de Covasna .