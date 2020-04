Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Romania este de luni „zona galbena” COVID-19, cu peste 500 de persoane raportate ca fiind infectate cu noul coronavirus pe teritoriul tarii. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si 1 la Iasi). De la ultima informare…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetateni care au contactat virusul, 9 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 10 cazuri noi,…

- Cancelaria Prefectului anunța, intr-un comunicat de presa, ca „in urma analizelor efectuate pe baza probelor obținute de la persoanele contactate de catre cele doua persoane diagnosticate pozitiv cu virusul COVID-19, alte doua persoane au fost diagnosticate pozitiv la acest virus. Prin urmare, in acest…