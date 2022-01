Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.661 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 373 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 485 paturi ATI COVID-19.

- In data de 7 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.257 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 300 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 404 paturi ATI COVID-19.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.922 de cazuri…

- In data de 4 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.293 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 390 paturi ATI COVID-19. Bilanț coronavirus 4 ianuarie. EXPLOZIE de noi infectari,…

- In data de 3 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.290 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 301 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 403 paturi ATI COVID-19.Pana astazi, 3 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost…

- n data de 2 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.291 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 401 paturi ATI COVID-19.Autoritațile au anunțat bilanțul oficial al cazurilor…

- In data de 1 Ianuarie 2022, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.291 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București.La nivelul intregii țari sunt ocupate 395 paturi ATI COVID-19.Autoritațile au anunțat bilanțul oficial al cazurilor…

- In data de 31 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.310 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 399 paturi ATI COVID-19.Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei…