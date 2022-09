Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR) a anuntat ca dispune de ”acuzatii credibile” conform carora Moscova este implicata in ”transferul fortat” al copiilor ucraineni neinsotiti pe teritoriul rus, pe care ii pune la dispozitia familiilor ruse pentru a fi adoptati, transmite EFE. Denuntul a fost…

- Asociația „Fight for Freedom", prin Centrul rezidențial „Casa Libertații" din Verești, va gazdui inca 51 de copii ucraineni provenind din familii vulnerabile, copii cu varste intre 6 – 14 ani. Aceștia se vor alatura celor 75 de copii, mulți dintre ei orfani, care sunt ...

- Datorita situației deosebite din Ucraina, 51 de copii vor sosi in Romania, unde vor ramane pe toata durata razboiului. Copiii, cu varste intre 6-14 ani, provin din familii vulnerabile, cu parinți chemați sa lupte pe front. In lipsa unui gardian in Ucraina, ei se vor refugia in Suceava, unde Asociația…

- La Sighetu Marmației se inființeaza doua clase pentru copiii ucraineni Foto: https://www.facebook.com/crucearosieromana. Doua clase cu predare în limba ucraineana destinate copiilor refugiati din Ucraina vor functiona, din aceasta toamna, în cadrul Liceului Pedagogic "Taras…

- Salvați Copiii a inaugurat la Suceava un Centru de consiliere pentru copii și parinți veniți din Ucraina, primul din cele cinci centre pe care organizația intenționeaza sa le deschida la nivel național. Evenimentul a beneficiat de participarea secretarului de stat Raed Arafat, a Gabrielei ...

- La inceputul lunii iulie, la Falticeni au inceput cursuri de vara pentru copiii refugiaților ucraineni, aflați in oraș! Prin colaborarea cu Asociația “Educație, Joc, Sens”, Organizația Institutul Bucovina, cu sprijinul HEKS – EPER World și FONSS, au reușit sa ofere serviciile Centrului de Urgențe Sociale.…

- Copiii din regiunea Herson, din Ucraina, ocupata de armata rusa, vor primi automat cetațenia rusa, potrivit unui oficial rus, citar de RIA Novosti. „Copiii nascuți dupa 24 februarie in regiunea Herson vor primi automat cetațenia Federației Ruse. In plus, orfanii vor fi, de asemenea, inregistrați ca…