Stiri pe aceeasi tema

- Ce soluții au cautat angajații romani, ca sa faca fața scumpirilor. Echilibrul dintre viata profesionala si cea personala Pentru a face fata scumpirilor, cei mai mulți dintre angajații romani s-au concentrat in acest an pe cresterea veniturilor. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de o platforma de…

- Toate calculele arata ca dupa cresterile repetate ale ROBOR, ratele romanilor pot creste din ianuarie 2023 cu 40-. La ce riscuri se expun romanii care au rate bancare si ce solutii avem pentru a face fata crizei scumpirilor. In timp ce Ungaria extinde pana pe 30 iunie 2023 inghetarea dobanzilor la creditele…

- Aproape 500.000 de romani vor avea ratele mai mari incepand cu luna octombrie. Este vorba despre cei care au credite ipotecare, cu dobanda variabila corelata la IRCC. Acest indice va crește de la 1 octombrie la peste 4%, de la 2,65% cat este in prezent. „In consecința, de la 1 octombrie, ratele vor…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca in august au fost distribuite 376.892 de comprimate de iodura de potasiu, fata de 2.175 in iulie, si ca 214.385 de oameni le-au primit, fata de numai 1.231 in iulie. Pasul este vizibil, iar Ministrul spera ca mai multi oameni vor merge…

- ● Ce este ROBORUL?ROBOR este abreviere de la Romanian Interbank Offered Rate și este unul dintre indicii de referința utilizat in calcularea dobanzilor creditelor din țara noastra, introdus in 2010. Creditele ce aveau dobanzi variabile erau calculate prin adunarea marjei fixe plus ROBOR. Este important…

- Moldovenii care au luat credite ipotecare cu rata flotanta in valuta naționala s-au pomenit intr-o situație destul de complicata. Disperați, oamenii fac fața cu greu cheltuielilor, iar unii risca sa ramana fara locuințele pe care le-au luat in ipoteca.

- Peste 10.000 de romani cu credite Prima casa/Noua casa afectati de cresterea costurilor de imprumut au solicitat incepand din mai 2022 modificarea modului de calcul al dobanzilor prin schimbarea indicelui de referinta din ROBOR in IRCC. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor…

- ”In prima vara dupa ridicarea restrictiilor, atat angajatii, cat si angajatorii raman activi in cautari. Cel mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs arata faptul ca 65% dintre angajatii romani apeleaza la online pentru a identifica noi oportunitati profesionale. Dintre respondenti,…