5.000 de bucureșteni s-au înscris pentru testarea de COVID-19. Primele probleme cu GDPR PMB testeaza gratuit 11.000 de bucuresteni, insa inscrierea presupune sa iti risti datele personale. „Lipsesc si cele mai rudimentare masuri de protectie a datelor si asta in contextul in care sunt transmise date cu caracter personal, cum ar fi numele si CNP-ul", spune un expert consultat de Mediafax. Cu toate acestea, primarul Capitalei a anunțat, […]

