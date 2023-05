Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost asteptat, sambata, in fata sediului filialei judetene Iași a partidului, de mai multe persoane, majoritatea varstnici, care i-au cerut sa nu voteze o serie de inițiative legislative si sa se opuna introducerii portofelului digital. „Vreau sa va spun in felul…

- „Eu nu cred ca se pot comasa alegerile. In primul rand alegerile europarlamentare au loc mult mai devreme. Iar alegerile locale nu pot fi comasate cu alegerile generale. Constituțional nu se poate. Se discuta, dar parerea mea este ca nu se poate”, a spus Marcel Ciolacu.Marcel Ciolacu a fost intrebat…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre nemultumirea UDMR pentru ca nu a primit un post in cadrul ANRE, la votul din Parlament, ca faptul ca UDMR nu are un membru in consiliul ANRE nu inseamna ca se pune…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca . Ministrul Educației a mai spus ca legile vor merge la Parlament, unde legile vor fi dezbatute in ședința comuna a comisiile de educație din Senat și Camera Deputaților, adica…

- Comisiile de specialitate din Senat au dat raport de admitere pentru proiectul de lege privind pensiile speciale, printre noile modificari fiind precizarea ca impozitarea de 15% prevede doar veniturile „specialilor” care depașesc aproximativ 6.800 de lei. Una din primele prevederi este ca nu mai pot…

- Proiectul legislativ privind avertizorul de integritate urmeaza sa intre in plenul de marti al Senatului, dupa ce in prealabil se va intocmi un raport la Comisia juridica. Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a sustinut ca legea va fi in conformitate cu standardele solicitate de Comisia…

- Inițiativa „Fara pacanele langa școli”, aprobata la Senat. Legea va limita accesul la jocurile de noroc Inițiativa parlamentarilor USR „Fara pacanele langa școli” ajunge luni la vot in Senat. „Proiectul va fi discutat cu prioritate de plenul Senatului”, spune președintele interimar al Senatului, Alina…

- Primirea va fi urmata de un mic dejun de lucru oferit de prim-ministrul Nicolae Ciuca in onoarea omologului moldovean si o intrevedere in plenul celor doua delegatii.Ulterior, premierul Ciuca ii va prezenta prim-ministrului de la Chisinau pe membrii Guvernului Romaniei.Cei doi inalti oficiali vor sustine,…