- Partidul Șor va elabora și va inregistra in Parlament un proiect de lege ce prevede „sistarea oricaror procese integraționiste” in Republica Moldova, precum aderarea la Uniunea Europeana și NATO. Anunțul a fost facut de deputatul fugar, Ilan Șor, potrivit caruia R. Moldova noastra ar avea nevoie de…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Dorin Recean, au primit la Președinție și la Casa Guvernului un grup de ministre și secretare de stat din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Romania și Suedia. Potrivit informațiilor, oficialii au discutat despre…

- Valceanul Constantin Herțoiu a fost cea mai varstnica personalitate care a primit vreodata o distincție regala romaneasca, pe cand avea 106 ani, dar nu și cel mai in varsta veteran de razboi din Romania.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Veronica Bradauțanu este numita consiliera prezidențiala in domeniul justiției. Aceasta a fost consiliera a ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, in perioada 2022-2023.

- ORGANIZATORI… Veste buna pentru iubitorii artelor marțiale din județ. Vasluiul va gazdui ediția 2023 a Campionatului Național de Taekwon-do ITF pentru seniori și juniori 1. Evenimentul va avea loc in perioada 10-12 martie și se va desfașura in Sala Polivalenta din Vaslui. Ediția din acest an este organizata…

- Deputații Șor au venit la Președinție, unde au avut loc consultari pentru selectarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Marina Tauber a declarat ca fracțiunea l-a propus pe Ilan Șor pentru aceasta funcție și ca va accepta un candidat de la PAS doar pe cel care se va angaja sa achite facturile…

- Intregul Cabinet de miniștri de la Chișinau se afla la Președinție. Miniștrii, dar și deputati au mers la instituția prezidențiala pentru o intrevedere cu șefa statului, dupa ce in presa au aparut mai multe zvonuri privind demisia actualului Guvern, potrivit TVR Moldova.

- Candidatul PSD la președinție va fi un intelectual de stanga, care nu e membru de partid. Declarația surprinzatoare a lui Ciolacu Presedintele PSD, Marcel Ciolacu spune ca PSD ar putea avea drept candidat la prezidențiale un intelectual. Acesta a declarat la RTV ca iși dorește modificarea statutului…