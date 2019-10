Stiri pe aceeasi tema

- De foarte multe ori am auzit expresia comform careia toata lumea merita a doua șansa. Insa, la fel de bine știm și faptul ca unele lucruri au consecințe grave și nu este chiar atat de ușor sa trecem peste.

- In urmatorii cinci ani, in viata acestor patru zodii vor avea lor momente memorabile. Astrele au pus deoparte pentru ele dragoste, noroc la bani si o cariera infloritoare pentru fiecare in parte. In varful listei se afla zodiac Leu, preferata de Univers din punct de vedere astral.

- DECIZIE… Desi sunt zeci de mii de vasluieni plecati in tarile UE, doar in jur de 1.000 dintre acestia s-au inscris pe listele pentru votul pentru corespondenta. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in sedinta de guvern de joi va adopta o ordonanta de urgenta prin care va fi prelungita,…

- Totusi, sa nu disperam! Astrele ne vin in ajutor cu anumite indicii pretioase. Exista barbati care va vor face viata ca de basm! Iata care sunt:Barbatul FECIOARAAcest barbat ar vrea sa-si petreaca tot timpul alaturi de persoanele dragi din viata lui.

- BERBEC E nevoie de o mai buna organizare din partea ta daca vrei sa caștigi mai mulți bani. Chiar daca nu o duci deloc rau la acest capitol, nu ar strica sa profiți la maximum de potențialul tau. In loc sa muncești haotic și simultan in mai multe proiecte, mai bine te-ai axa pe unul și bun!…

- Saptamana aceasta a inceput in forța pentru zodii, caci astrele par sa fi pregatit surprize mari pentru anumiți nativi, conform horoscopului zilei de luni, 26 august 2019! Ce zodii primes azi bani mulți?

- Femeile stiu. E destul de greu sa mai gasesti un barbat pentru toata viata, alaturi de care sa-ti construiesti o familie. Multi nu vor sa-si asume responsabilitati, sa faca ”compromisul” de a iubi o singura femeie. Totusi, sa nu disperam! Astrele ne vin în ajutor cu anumite…