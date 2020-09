5 sfaturi utile pentru pescuitul din caiac 1. Avantajele pescuitului din caiac Pescuitul la ancora dintr-un caiac este o modalitate interesanta de a prinde pește. Principiul ancorarii este simplu; se folosește o ancora de caiac, compacta, care are 2-4 kg, care prin practica se poate introduce corect in apa, astfel incat caiacul sa fie ancorat in siguranța. In momentul cand peștele trage, caiacul se va comporta ca o pluta pentru pescuit, se va indrepta spre el daca nu este suficient de bine ancorat. Avantajele pescuitului din caiac sunt: Este mai distractiv și mai interesant Nu provoaca poluare atmosferica Te poți deplasa nestanjenit catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

