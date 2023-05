5 sfaturi de la dermatologi pentru o piele sănătoasă Trecerea de la iarna la primavara și vara nu ne modifica doar starea de spirit sau garderoba. In aceste condiții chiar și pielea noastra are nevoie de o atenție speciala, iar ingrijirea sa trebuie sa fie adaptata in funcție de nevoi și de schimbarile de mediu. Iata cateva sugestii de la medicii dermatologi pentru ingrijirea pielii: Adaptarea rutinei zilnice In timpul primaverii, aerul poate fi mai umed și mai cald decat in timpul iernii, iar acest lucru poate face ca pielea sa se simta grasa, adica sa produca mai mult sebum decat de obicei. Din acest motiv, produsele de ingrijire trebuie adaptate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vizita la stomatolog poate fi o experiența stresanta și anxioasa pentru mulți oameni. De la sunetul sculelor și pana la senzația de disconfort, este normal sa simțiți o oarecare frica sau stres. Cu toate acestea, este important sa ințelegeți ca acest lucru nu trebuie sa fie o experiența traumatizanta.…

- Imediat ce vremea se mai incalzește, auzim cu toții despre factorul de protecție solara SPF și despre cat de necesare sunt produse care il au. Totuși, cosmeticele cu SPF nu sunt recomandate doar pe timp de vara, ci și in restul anotimpurilor. Afla lucruri interesante despre ce este SPF și cum avem grija…

- Doi padurari din judetul Maramures au fost atacati de persoane necunoscute in timpul serviciului, iar politistii au deschis o ancheta pentru ultraj. Agresorii le-au lovit autoturismul cu bate si i-au amenintat "Aseara, 11 mai, la ora 21.17, politistii din Moisei au fost sesizati de catre un barbat de…

- Pentru femeile care aspira la un aspect proaspat și minunat, un machiaj natural și impecabil este esențial. In acest articol, veți descoperi numeroase tehnici și sfaturi pentru a va perfecționa stilul de machiaj. Sa incepem! 1. Pregatirea tenului A. Curațarea și hidratarea Incepeți intotdeauna cu o…

- Protejarea pielii de radiațiile UV este cruciala pentru menținerea sanatații și prevenirea afecțiunilor legate de soare. Cremele cu factor de protecție solara (FPS sau SPF) constituie, cel puțin in anii recenți, un element esențial in rutina noastra de ingrijire a pielii. Ele ne pot feri de efectele…

- Pielea are nevoie de ingrijire specifica in funcție de fiecare anotimp. Daca in sezonul rece accentul se pune pe creme și loțiuni cu rol emolient și hranitor, pe timp de vara este nevoie de o paleta mai larga de cosmetice pe care sa le incluzi in rutina zilnica de ingrijire. Datorita acțiunii mai intense…

- Paștele a trecut și este timpul sa ne intoarcem la obiceiurile alimentare sanatoase. Daca v-ați rasfațat cu prea multa ciocolata și oua de Paște, nu va faceți griji; este timpul pentru o dieta de dupa Paște.

- Politia franceza a retinut joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului.