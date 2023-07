Stiri pe aceeasi tema

- „Oppenheimer” este filmul in care Christopher Nolan a regizat pentru prima data in cariera sa scene intime. Regizorul in varsta de 52 de ani, nominalizat la Oscar, a vorbit cu cei de la Insider, miercuri, despre ce a presupus realizarea acestui nou lungmetraj atat de laudat de critici…https://www.filmnow.ro/stiri/christopher-nolan-a-regizat-primele-scene-intime-din-cariera-sa-in-oppenheimer-ce-spune-cineastul-despre-legatura-dintre-cillian-murphy-si-florence-pugh-111065…

- Filmul „Oppenheimer”, de Christopher Nolan, este lansat astazi in cinematografe. Vorbește despre proiectarea bombei atomice. In paralel cu crearea armelor nucleare, au fost efectuate experimente necunoscute pe cobai umani: fara știrea lor, in ei au fost injectate doze de plutoniu. „Este o cursa impotriva…

- „Cel mai bun și cel mai important film al acestui secol” sunt cuvintele criticilolr despre „Oppenheimer”. Regizat de Christopher Nolan care și-a ales actori pe spranceana pentru acest film, „Oppenheimer surprinde, șocheaza, iar la final ai mai vrea sa il vezi o data, noteaza click.ro. Cillian Murphy,…

- Actorii americani au intrat in greva, alaturandu-se scenaristilor, intr-o dubla actiune sindicala nemaiintalnita din 1960 la Hollywood, care promite sa paralizeze productia americana de film si televiziune. Aflata in plina promovare a mult-asteptatului „Oppenheimer” al lui Christopher Nolan, prestigioasa…

- Marea majoritate a producțiilor de film și televiziune din SUA va fi oprita de la miezul nopții dupa ce sindicatul actorilor a decis sa se alature protestului pentru condiții mai bune de munca și o imparțire echitabila a profiturilor demarat de scenariști, relateaza BBC.Sindicatul – cunoscut oficial…

- Screen Actors Guild din Los Angeles a intrat oficial in greva, marcand inceputul celui mai mare blocaj de la Hollywood din ultimii 40 de ani, transmite BBC. Actorii cer condiții de munca și salarii mai bune de la serviciile de streaming, precum și un angajament ca inteligența artificiala și fețele și…

- Starul scotian Lewis Capaldi isi suspenda turneul mondial din motive de sanatate. Cantaretul scotian Lewis Capaldi a anuntat marti ca isi suspenda turneul mondial din cauza problemelor sale de sanatate, care i-au afectat concertul din cadrul Festivalului Glastonbury de saptamana trecuta din Anglia,…

- Revista "Rapid 100 - o suta de motive sa iubești Rapidul" este disponibila acum online (comanda AICI) și de vineri la chioșcurile de presa din intreaga țara. O revista pentru istorie, un album de colecție pe care nu doar fanii giuleștenilor, ci orice iubitor al fotbalului ar trebui sa-l rasfoiasca!…