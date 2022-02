Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA 7-13 februarie. Mai cald, cateva ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește saptamana viitoare in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 11 grade Celsius. Vor mai fi cateva perioade cu ploi și ninsori. Pana marți seara, sunt in vigoare…

- Vremea va deveni geroasa dimineața și noaptea, iar in depresiuni așteptam minime de pana la minus 17 grade, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie.

- Meteorologii anunța, pentru astazi, maxime de pana la +10 grade Celsius in sudul țarii, iar noaptea, mercurul in termometre va cobori pana la 0 grade Celsius, in regiunea de nord. Miercuri, la nord vor cadea precipitații slabe.

- Meteorologii anunța, pentru astazi, maxime de pana la 10 grade Celsius in sudul țarii, iar noaptea, mercurul in termometre va cobori pana la -3 grade Celsius, in regiunea de nord. Marți, pe alocuri vor cadea ploi slabe.

- Temperatura aerului a atins duminica 19,4 grade Celsius, cea mai mare valoare inregistrata vreodata in decembrie in Alaska, a spus Rick Thoman de la Alaska Center for Climate Assessment and Policy. In 2021, a fost cea mai calda zi de Craciun inregistrata, cu o temperatura de 13,3 grade Celsius, anunța…

- Directorul Administratiai Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, la Antena 3, cum va fi vremea in urmatoarea perioada. "Dupa doua-trei zile cu ger, vreme chiar geroasa noaptea si dimineata, in ajunul Craciunului si chiar in ziua de Craciun si dupa, vremea va fi mai calda…

- De Craciun, iarna e ca primavara. Director ANM: Vor fi valori chiar de pana la 13-14 grade Celsius. Prognoza meteo de Sarbatori De Craciun vor fi temperaturi ridicate ca de primavara, iar zapada nu va fi decat la munte. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare,…

- Cum va fi VREMEA pana in 26 decembrie 2021, in Alba, Temperaturi scazute și șanse de ninsoare, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 26 decembrie 2021, in Alba, Temperaturi scazute și șanse de ninsoare, la nivel județean Saptamana care urmeaza arata ca iarna iși intra in drepturi, temperaturile…