5 idei pentru a include culorile în ținutele de vară Uneori, introducerea culorilor in ținute poate fi un subiect dureros pentru foarte multe persoane, mai ales vara, cand se poarta cele mai trasnite culori. Nu trebuie sa iți fie teama de ele și nici sa ramai blocat in ținute monocrome, sau in tonuri neutre și, respectiv, in alb și negru. Iata mai multe idei care te vor ajuta sa introduci mai multe nuanțe in ținutele tale. Sandale verzi la o ținuta nude Iți plac ținutele nude și pentru vara le consideri cele mai potrivite? Atunci nu pune la ele tot o pereche de sandale nude sau albe. Negrul este o nuanța prea tare pentru nude așa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

