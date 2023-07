5 gustări vegane delicioase pe timp de caniculă - Sunt foarte bune dacă ești la dietă, au conținut scăzut de calorii Veganismul este un tip de dieta care se concentreaza pe consumul de alimente care sunt derivate din plante, de la fructe, legume, proteine ​​din plante și cereale integrale pana la semințe și nuci, potrivit adevarul.ro. Pentru vegani este o adevarata provocare sa gaseasca alimente sanatoase, fara carne și lactate. Experții in domeniu au publicat mai multe gustari sanatoase și delicioase, cu conținut scazut de calorii. Cele mai bune gustari vegane cu conținut scazut de calorii sunt cele care exclud complet produsele de origine animala, sunt dense in nutrienți și, in mod ideal, conțin intre 100-150… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Pentru vegani poate fi o adevarata provocare sa gaseasca alimente sanatoase, fara carne și lactate. Dar experții in domeniu au publicat cateva exemple de gustari sanatoase, cu conținut scazut de calorii și pe care, odata ce le guști, le vei vrea din nou.

