5 gadgeturi auto ieftine pe care sa le ai in masina cand pleci la drum

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoșeru, vacanța de vis la Roma, alaturi de soția sa. Dupa o perioada aglomerata in care a fost supus la grele incercari pentru a oferi unor tineri o nunta de vis, gazda a emisiunii “Se striga darul”, a avut parte de o vacanta de vis la Roma, alaturi de Noemi. Cei doi s-au aflat pentru a doua…

- Perioada concediilor este aici si suntem siguri ca abia astepti sa pleci cu copilasul tau in concediu si sa petreceti momente frumoase, de care iti vei aminti toata viata. Insa ce faci cu privire la bagaj? Stii exact ce sa iei cu tine si ce nu? Multe mamici au tendinta sa ia fie prea multe haine pentru…

- David Ciceo, directorul general al Aeroportului International Cluj-Napoca, participa în calitate de speaker la cea de-a doua conferința internaționala ORAT, care se desfașoara în perioada 26-29 iunie 2018 la Londra. Conferința reunește specialiști în…

- Daca pleci in aceasta vara cu masina in concediu pe litoral, alaturi de persoana iubita, familie sau prieteni, probabil stii ca este nevoie sa achiti taxa de pod Fetesti - Cernavoda. Aceasta trebuie platita pentru a...

- Sezonul vacanțelor a inceput, iar in ultimul timp tot mai mulți moldoveni aleg sa calatoreasca cu mașina, fie ca aleg sa mearga in Romania, Bulgaria, Ucraina sau chiar ceva mai departe, Grecia, Italia, Spania sau Portugalia. Astazi, va aduce la cunoștința cat costa cartea verde daca alegi sa calatorești…

- Grupul Electrica (EL), cel mai mare furnizor local de energie electrica, cu 3,6 miliarde de lei capitalizare, a raportat la trei luni un profit net de 59 mil. lei, fata de un rezultat negativ de 51,2 mil. lei inregistrat in perioada similara a anului trecut, si venituri de 1,34 mld. lei, in scadere…

- Cat alcool poți bea inainte sa urci la volan? In cat timp se evapora bauturile daca vrei sa pleci cu masina? Consumul de licori este unul dintre factorii care determina cele mai multe accidente rutiere si in Romania. O alcolemie de pana la 0,40 mg/ litru alcool pur in aerul expirat se sanctioneaza cu…