5 concurenţi în ediţia 5, sezonul 5 "Vedeta populară" Iuliana Tudor ne asteapta la o seara plina de prospetime si veselie. Emisiunea se vede la TVR 1, duminica, 8 noiembrie, de la ora 21.00. In editia acestui sfarsit de saptamana a emisiunii realizate de Iuliana Tudor, cinci foarte tineri solisti isi aduc talentul si emotiile in fata juriului si a intregii Romanii. Va fi, cu siguranta, o seara a prospetimii, dat fiind faptul ca "veterana" concurentilor are doar 21 de ani! Cum se vor descurca cei cinci si care dintre ei va reusi sa impresioneze cel mai mult auditoriul vedem duminica, 8 noiembrie, de la ora 21.00, in editia cu numarul 5 din al cincilea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

