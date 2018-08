Stiri pe aceeasi tema

- A murit Ellie Soutter. Tanara sportiva practica snowboardul și facea parte din echipa Marii Britanii pentru Mondialele de juniori. Deces straniu al frumoasei atlete. Ellie Soutter, una dintre cele mai talentate practicante a snowboard-ului din Marea Britanie, a decedat, miercuri, 25 iulie, in ziua in…

- Gala Dynamite Fighting Show. Luptatorul Catalin Morosanu se declara pregatit pentru confruntarea care va avea loc joi seara, la Sala Polivalenta, din Capitala, impotriva francezului Freddy Kemayo, in main event-ul galei. Morosanu (43 de victorii, 10 infrangeri) il va intalni pentru a treia oara in cariera…

- Craiova lui Mititelu a promovat in Liga 3 fara sa mai joace! Ceahlaul și Gloria Bistrița au urcat și ele in al treilea eșalon. Gloria Cornești (caștigatoarea campionatului județean Dambovița) nu a obținut Certificatul de Identitate Sportiva (CIS), crezand ca poate merge la barajul cu județul Dolj (cu…

- Cine televizeaza meciul Simona Halep – Sloane Stephens , finala Roland Garros 2018. Jocul se disputa sambata, de la ora 16.00, pe arena centrala, Philippe Chatrier. Pro TV va difuza alaturi de Eurosport finala Roland Garros 2018, in care va juca Simona Halep. Pro TV a achiziționat, ca și anul trecut,…

- Gala premiilor din cadrul Congresului Național de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie, a adus doua premii pentru Turda. Turda premiata alaturi de stațiuni de renume din Romania (Felix, Techirgiol). Distincțiile

- Cand a mai fost Ilie Nastase incatușat. Ilie Nastase, dosar penal și incatușat de poliție. A fost prins baut la volan, a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice. Nasty are doua dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și refuz de recoltare probe biologice, plus…

- Simona Halep a avut momente tensionate in turneul de la Roma. Romanca s-a enervat in meciul cu Sarapova, iar fanii au inceput sa huiduie. Meciul dintre Simona Halep si Maria Sarapova a debutat cu foarte multe break-uri, dar si cu un moment tensionat petrecut in primul set. La 4-3 pentru…