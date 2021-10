46 de oameni au ars de vii în blocul groazei (FOTO/VIDEO) Cel puțin 46 de persoane au murit și alte zeci au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi intr-un bloc din orașul Kaohsiung din sudul Taiwanului, unul din cele mai ucigașe incendii imobiliare din ultimii 20 de ani din intreaga lume. „Incendiul a ranit 41 de persoane și a ucis 46 de morți”, au declarat pompierii […] The post 46 de oameni au ars de vii in blocul groazei (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit joi intr-un imobil din orașul Kaohsiung, din sudul Taiwanului. Cladirea cu intrebuințare mixta are 13 etaje, iar cele mai multe dintre victime se aflau intre etajele 7 și 11, acolo unde exista apartamente, relateaza CNN și AFP, citata de News.ro . Potrivit unui bilanț anunțat de…

- Cel puțin 46 de oameni si-au pierdut viata intr-un incendiu declanșat joi, 14 octombrie, intr-un oraș din sudul Taiwanului, anunta Antena3 . Incendiul a izbucnit joi dimineața la ora locala 2.45 (miercuri, ora 21.45 in Romania) intr-un imobil de 13 etaje cu destinație comerciala și rezidențiala din…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat, duminica un numar total de 35.394 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 17.051 cu prima doza sau cu serul Johnson&Johnson. De asemenea, 15.345 de persoane au facut doza 3 de vaccin.

- Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat, sambata, in Franta, pentru al 13-lea weekend consecutiv impotriva certificatului sanitar pentru covid-19, relateaza AFP. Numarul manifestantilor este usor mai mic decat cel de saptamana trecuta: 47.935. 14 persoane au fost retinute, dintre care…

- Cel puțin 41 de prizonieri au fost uciși, dupa ce un incendiu a rupt un bloc de inchisoare supraaglomerat din Jakarta. De asemenea, alte opt persoane au fost ranite. Flacarile au izbucnit miercuri dimineața, la primele ore. Purtatorului de cuvant al poliției din Jakarta, Yusri Yunus a anunțat ca pompierii…

- Locatarii unui bloc din Capitala au trait, miercuri, 11 august, clipe de groaza. Blocul, in curs de reabilitare termica, a luat foc. 38 de oameni, printre care si copii, au fost evacuati si mai multe persoane au ajuns la spital intoxicate cu fum sau cu rani usoare. 19 persoane, intre care 14 adulți…

- Dupa ce un agent economic și-a adus citeva autocare in dimineața zilei și le-a parcat in fața Procuraturii Generale, instituția a venit cu unele precizari in acest sens. Responsabilii PG susțin ca protestul are loc intr-un dosar in care procurorii PCCCOS, in comun cu Centrul pentru Combaterea Traficului…